المسلاتي: تأجيل الانتخابات أمر مرفوض سواء محليًا أو دوليًا

أوضح المحلل السياسي حسين المسلاتي، إن تأجيل الانتخابات أمر مرفوض سواء محليًا أو دوليًا؛ فمحليا توجد شريحة كبيرة من الشعب الليبي ضرورة إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري، فيما أبدى المجتمع الدولي رغبته الكبيرة في إجراء الانتخابات من خلال “برلين 2” أو من خلال قرارات مجلس الأمن التالية له.

المسلاتي، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أشار إلى أن تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان كشف عن وجهه الحقيقي عبر محاولة عرقلة الانتخابات من خلال مسارات، أولها محاولة تقديم الدستور المعيب والجدلي كقاعدة دستورية وهو يمثله رئيس ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في ملتقى الحوار الليبي.

وبحسب المسلاتي، أما التيار الثاني فيحاول أن تكون الانتخابات فقط برلمانية وليست رئاسية، وهو الذي يقوده عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، فيما تجسدت رغبة التيار الثالث التي وصفها بـ”الأكثر خطورة”، في تأجيل الانتخابات بشكل عام، وهو الذي يقوده علي الدبيبة أحد قادة تنظيم الإخوان.

وأوضح أن الوقت هو التحدي الأكبر أمام إجراء الانتخابات في موعددها؛ فالوقت قد لا يسعف المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما دفعها لتغيير خطتها لإجراء الانتخابات من الأول من يوليو الجاري إلى الأول من أغسطس المقبل.

وحذر من أنه إذا تعطل خروج القاعدة الدستورية لما بعد الأول من أغسطس، فستواجه ليبيا الفشل في إجراء الانتخابات بموعدها، ما يؤدي إلى تحقق هدف وغاية تنظيم الإخوان.

الخبير حذر من أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها سيدفع ليبيا إلى حالة من الفراغ السياسي؛ كون عمر السلطة الحالية سينتهي في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد في خارطة الطريق لإجراء الانتخابات.

وناشد المسلاتي الشعب الليبي الخروج للشارع في مظاهرات عارمة للضغط على المعرقلين، فيما طالب المجتمع الدولي بتوحيد كلمته، خاصة مع الرغبة الكبيرة في ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها، وفرض عقوبات على المعرقلين.

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