القطراني يطلع على على آخر المستجدات التي تم اتخاذها في اجتماع لجنتي المالية بالحكومة والبرلمان

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تعليقات
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جيبولهم شيخ يقرالهم ويقولولهم عالايات القرءان الي فيها الي صاير الان – جيبوا الشيوخ الليبيين يفهموهم بالقراءن مش ممكن البلاد الليبية يحط قوانينها وأعرافها مجرد انجاس خاسءين –
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-توجد معلومات على ان الانتخابات هاذي وموعدها فيه – شبهات بعبادة الشيطان والجن – وتمارس طقوس محرمة لها علاقة بالكناءس والمعابد – كإطلاق الحمام والأرثودكسية العنصرية -والسحر والشعوذة والكتابات على الجدران والفساد –والتقرب الى النجاسة – والعياذ بالله
” وهي محرمة دينا وشرعا على المسلمين ” – فيجب التبليغ عن هذا الى الشءون الامنية والداخلية والخارجية للامن الليبي وشءون الأوقاف الاسلامية ومكافحة الظواهر السلبية .
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انتشار ظاهرة اقتناء الكلاب الزينة في شرق ليبيا وبعض المناطق الليبية
وأرضاع الإناث محكوم عليهم بقضايا لهذه الكلاب والتجول بها بالسيارات والإسواق ووضعها في الحقيبة الخلفية السيارات ونشر الأمراض والفيروسات بين المواطنين لهذه الكلاب والقطط .
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