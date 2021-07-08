القطراني يطلع على على آخر المستجدات التي تم اتخاذها في اجتماع لجنتي المالية بالحكومة والبرلمان

التقى النائب الأول لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حسين القطراني، الأربعاء، وزير التخطيط فاخر بوفرنه وذلك للوقوف على آخر المستجدات التي تم اتخاذها في اجتماع لجنتي المالية بالحكومة والبرلمان.

الحكومة، وفي إيجاز صحفي لها قالت: ” الاجتماع جاء للوقوف على آخر المستجدات التي اتخذت ونوقشت من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط صحبة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب الليبي لغرض وضع ملاحظات المجلس حول مشروع الموازنة العامة بالتركيز على أولويات الحكومة المتمثلة في مجابهة وباء كورونا ودعم القطاع الصحي والامداد الطبي، وصيانة واضافة وحدات انتاجية للطاقة الكهربائية ، ودعم مشروع النهر الصناعي والشركة العامة لتحلية المياه حفاظا على الامن المائي ودعم صندوق موازنة الاسعار ، واخرها دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.