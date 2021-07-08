ليبيا الان

القطراني يطلع على على آخر المستجدات التي تم اتخاذها في اجتماع لجنتي المالية بالحكومة والبرلمان

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى النائب الأول لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حسين القطراني، الأربعاء، وزير التخطيط فاخر بوفرنه وذلك للوقوف على آخر المستجدات التي تم اتخاذها في اجتماع لجنتي المالية بالحكومة والبرلمان.
الحكومة، وفي إيجاز صحفي لها قالت: ” الاجتماع جاء للوقوف على آخر المستجدات التي اتخذت ونوقشت من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط صحبة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب الليبي لغرض وضع ملاحظات المجلس حول مشروع الموازنة العامة بالتركيز على أولويات الحكومة المتمثلة في مجابهة وباء كورونا ودعم القطاع الصحي والامداد الطبي، وصيانة واضافة وحدات انتاجية للطاقة الكهربائية ، ودعم مشروع النهر الصناعي والشركة العامة لتحلية المياه حفاظا على الامن المائي ودعم صندوق موازنة الاسعار ، واخرها دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • جيبولهم شيخ يقرالهم ويقولولهم عالايات القرءان الي فيها الي صاير الان – جيبوا الشيوخ الليبيين يفهموهم بالقراءن مش ممكن البلاد الليبية يحط قوانينها وأعرافها مجرد انجاس خاسءين –
    :
    -توجد معلومات على ان الانتخابات هاذي وموعدها فيه – شبهات بعبادة الشيطان والجن – وتمارس طقوس محرمة لها علاقة بالكناءس والمعابد – كإطلاق الحمام والأرثودكسية العنصرية -والسحر والشعوذة والكتابات على الجدران والفساد –والتقرب الى النجاسة – والعياذ بالله
    ” وهي محرمة دينا وشرعا على المسلمين ” – فيجب التبليغ عن هذا الى الشءون الامنية والداخلية والخارجية للامن الليبي وشءون الأوقاف الاسلامية ومكافحة الظواهر السلبية .

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  • انتشار ظاهرة اقتناء الكلاب الزينة في شرق ليبيا وبعض المناطق الليبية
    وأرضاع الإناث محكوم عليهم بقضايا لهذه الكلاب والتجول بها بالسيارات والإسواق ووضعها في الحقيبة الخلفية السيارات ونشر الأمراض والفيروسات بين المواطنين لهذه الكلاب والقطط .

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