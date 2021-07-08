الإتحاد: مجلس النواب يتجه إلى تمرير الميزانية ولكن من دون ‏باب الطوارئ

أكدت مصادر مطلعة أن مجلس النواب يتجه إلى تمرير الميزانية ولكن من دون ‏باب الطوارئ، مشيرةً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ‏تدرس حاليا الوصول إلى مسار صدامي مع مجلس النواب.‏

ونشرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية تقريرًا نقلت فيه عن مصادر ‏قولهم إن مجلس النواب يتجه إلى إقرار الميزانية في جلسته يوم ‏الاثنين المقبل، لاعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد ‏إدخال التعديلات عليها من لجنة المالية في البرلمان، وذلك وسط ‏تعثر الاجتماعات التي تجري بين اللجنة الوزارية التابعة لحكومة ‏الوحدة مع لجنة المالية.‏

وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب يرفض تخصيص مليار ‏دينار لبند الطوارئ، الذي لم تحدد حكومة الدبيبة بدقة أوجه ‏الصرف التي ستخصص لها هذه المليارات.‏

وتطرقت إلى أنه يجري التشاور حول تخصيص ميزانية تسييرية ‏للحكومة حتى 24 ديسمبر المقبل، تمكنها من إنجاز ‏مهامها وتخصيص أموال للمفوضية العليا للتجهيز للاستحقاق ‏الانتخابي‎.‎

وأكدت المصادر أنه قد يقر النواب ميزانية تقدر بـ75 مليار دينار، ‏مشيرة إلى رفض حكومة الوحدة المؤقتة تخفيض الميزانية ‏المطروحة وتمكسها ببند الطوارئ”، وتتحفظ على تمرير الميزانية ‏بذلك الرقم.‏

ورصد التقرير، نقلا عن المصادر، قولهم إن حكومة الدبيبة التحرك ‏في مسار آخر صدامي مع مجلس النواب بالاتجاه نحو تقديم ‏الميزانية للمجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي في ‏طرابلس، وذلك استناداً لما ورد في الاتفاق السياسي وما اتفق عليه ‏أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف‎.‎

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد كبير من النواب، يعترضون على ‏بعض الأبواب الواردة في ميزانية الحكومة ومنها باب الطوارئ وباب ‏التنمية، موضحين أن هذا سبب تعطل إقرار الميزانية حتى الآن.‏

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