خلال اجتماعه الأول مع عمداء البلديات.. الدبيبة يعلن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم البلديات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة ‏تخصيص 500 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة للبلديات، وذلك ‏لمعالجة المختنقات العاجلة لها.‏

وأشار الدبيبة في كلمته باجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية ‏الدوري الأول، إلى أن هذا اللقاء يعبر عن إرادة حقيقية ‏لدى الجميع بأن نكون في صف الوطن، وأن نقدم لأهلنا كافة ‏الخدمات وبأفضل طريقة وبأسرعها من خلال البلديات.‏

ولفت إلى أن اللقاء يعبر عن واقعية حكومة الوحدة المؤقتة في دعم مسار ‏اللامركزية وتفعيل البلديات، مضيفًا أنه رغم أن اجتماع المجلس ‏الأعلى للإدارة المحلية القانون يلزم أن ينعقد بصفة دورية، إلا إنه لم ‏ينعقد بكامل أعضائه طيلة العشر سنوات الماضية، وتلك هي المرة ‏الأولى يلتقي فيها الجميع لمناقشة سبل تفعيل وتطوير البلديات ‏والصعوبات والمشاكل التي تواجه البلديات.‏

وأضاف: “نلتقي حتى نطلعكم على المبادرات التي اتخذتها ‏الحكومة لتفعيل البلديات في اختصاصها المخولة لها، خاصة وأننا ‏نعي تماما الأعباء الملقاة على أعناقكم فقد تركتم لسنوات في ‏مواجهة أهليكم، وبدون أي صلاحيات أو مخصصات مادية لتقديم ‏الخدمات لهم، ولكنكم قدمتم الكثير في ظروف استثنائية ولم ‏تتنصلوا عن المسؤولية وعملتم كرجال وكنتم عنوانا للمصالحة ‏الوطنية وحافظتم على النسيج الاجتماعي الليبية”.‏

وأكد أن حكومة الوحدة المؤقتة منذ أول أيامها، وضعت نصب ‏أعينها تفعيل التحول اللا مركزي، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك ‏الأهداف، وتم العمل على تجهيز الأرضية اللازمة لتنفيذ هذه ‏الأهداف، متابعا “نريد منكم أن تكونوا جاهزين لتحمل المسؤولية ‏معنا وأداء مهامكم على أكمل وجه لتحسين مستوى الخدمات في ‏مناطقكم”.‏

وأعلن الدبيبة اتخاذ جملة من القرارات الخاصة بالبلديات، والتي ‏جاءت على النحو التالي:‏

أولاً: تخصيص مبلغ مرحلة أولى 500 مليون دينار من الباب الثالث ‏للميزانية للبلديات، لمعالجة المختنقات العاجلة، التي تواجهونها ‏وسنعزز بمبالغ إضافية حسب الحاجة.‏

ثانيًا: منح الإذن بالمباشرة في تنفيذ البرنامج الوطني لنقل ‏الاختصاصات لتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها المعقودة ‏لها قانونًا، وتم توجيه كل من وزير الإسكان والتعمير ووزير الحكم ‏المحلي لنقل الاختصاصات للبلديات، والتي تشمل: “شؤون ‏الإصحاح البيئي، ورخص البناء والهدم والصيانة، وتطبيق ‏المخططات، وإدارة الفضاء العام، والإعلانات، والمشروعات ذات ‏الطابع المحلي”.‏

ثالثًا: تمكين البلديات من تحصيل مواردها المحلية، المتمثلة في ‏الرسوم والعوائد على الخدمات المحلية بكافة أنواعها، والرسوم ‏على المحررات البلدية، وتم تكليف وزارة المالية بطباعة إيصالات ‏الإيرادات المحلية وتدريب رؤساء القطاعات المالية في البلديات ‏وأمناء خزائن البلديات على آليات العمل المتبعة.‏

رابعًا: الإشراف المباشر للبلديات على فروع الحرس البلدي وإنشاء ‏فرع حرس بلدي في كل بلدية، وفقا لأحكام القانوني.‏

وتحدث عن أنه يجري العمل على نقل عدد من الاختصاصات ‏الأخرى التي منحها القانون للبلديات بما يكفل من تحقيق أكبر قدر ‏من اللامركزية.‏

وتطرق إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة داعم حقيقي للبلديات، ‏وتؤمن أن فعالية البلديات هي الأساس، لتحقيق تنمية مكانية ‏وتحقيق التباين التنموي وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.‏

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وأتم بقوله: “أؤكد شكري لكم على تكبدكم عناء السفر، ونشد على ‏أيديكم لخدمة البلاد، ونتمنى للملتقى النجاح في تحقيق اللامركزية ‏الفاعلة الحقيقية، وتحمل الأمانة لتأخذوا بيد المواطن إلى ما ‏يصبو، ونعلن في النهاية أنه لا للحروب ونعم للسلام”.

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