الدبيبة يعلن دعم البلديات بمخصصات بالباب الثالث بقيمة 500 مليون دينار

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن دعم البلديات بمخصصات مالية بالباب الثالث بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دينار ليبي.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أمس الأربعاء إصدار قرار بشأن الإيرادات المحلية ونقل الاختصاصات من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة الحكم المحلي.

وحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عمداء البلديات على تقديم الخدمات للمواطنين رغم قلة الإمكانيات المادية والفنية لبلدياتهم.

وأشاد عدد من عمداء البلديات خلال مداخلاتهم بالدور الإيجابي والفعال لحكومة الوحدة الوطنية من خلال دعم الإدارة المحلية وتفعيل دور البلديات.

ويستمر انعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية اليوم بمدينة طرابلس بمشاركة كافة عمداء البلديات والذي لم ينعقد بهذا المستوى من المشاركة في السابق.

يشار إلى أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني والنائب الثاني رمضان بوجناح ووزراء الحكم المحلي، المالية، التخطيط، الاقتصاد والتجارة، الإسكان والتعمير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وبمشاركة عمداء البلديات من كافة مناطق ليبيا.