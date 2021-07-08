“الدبيبة” يتسلّم تقرير المراجعة الدولية الخاص بقطبيْ المركزي

تسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، حيثُ أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن “الدبيبة” تسلّم النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء، والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.

بدوره، أكد “الدبيبة” للمبعوث الأممي، أن توحيد المصرف المركزي “هدفٌ لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن، والذي من خلاله نستطيع توحيد الجهود للبناء” وفقًا لبيان المكتب.

كما أكد أن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير؛ ستلقى الاهتمام اللازم من قبل الحكومة.

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