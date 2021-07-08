متملقاً الأتراك.. العرادي: أطالبُ النائب العام بالتحقيق مع الذين أهانوا “علم تركيا” بطبرق

دافع أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، عبد الرزاق العرادي، عن تركيا، بسبب إهانة عدد من الليبيين لعلم تلك الدولة في مدينة طبرق.

وقدم العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بلاغًا إلى النائب العام؛ جاء فيه “إعمالا بالمادة 222 من قانون العقوبات، نطالب النائب العام بفتح تحقيق في الذين قاموا بإهانة علم دولة تركيا بمدينة طبرق يوم 5 يوليو 2021”، على حد زعمه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

