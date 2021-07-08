قشوط: تطربني وتسعدني أي لحظة وجع تطال تركيا

أبدى الناشط السياسي، محمد قشوط، سعادته بما حدث للعلم التركي في طبرق، مستنكرا وصف الخارجية التركية لهذا العمل بـ”القبيح” في الوقت الذي يتجاهلون فيه قبح احتلالهم لليبيا.

قشوط، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “تطربني وتسعدني أي لحظة وجع تطال تركيا وتؤكد أننا مازلنا نقهرهم بأبسط الإمكانيات والتصرفات والتي قالت عنها وزارة خارجيتها إنها قبيحة متجاهلة قبح احتلالهم وعربدتهم في أكثر من بلد عربي”.

وأضاف: “مرة أخرى شكراً أهل طبرق على هذا التعبير الذي يدل على ألا نكوص عن المقاومة حتى طرد أخر تركي”.

وتابع في تغريدة أخرى: “مازالت الجالية التركية الحاملة للجنسية الليبية تؤكد كلام أردوغان بأن قواته جاءت إلى ليبيا للدفاع عن المليون تركي، فحجم انزعاجهم على دوس العلم التركي في مدينة طبرق فاق انزعاج الأتراك أنفسهم”.

واستكمل: “شكراً أهل طبرق فقيمة تمريغ الراية بتراب صرخت لأجله خارجية تركيا وبواقي نطفة العثمانيين”.

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