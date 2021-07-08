“المختار الجدال”: “صريرة الدبيبة” لعمداء البلديات “شراء ذمم عيني عينك”

علق المختار الجدال، المحلل السياسي، على إعلان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن “دعم البلديات بمخصصات مالية بالباب الثالث بقيمة اجمالية تبلغ 500 مليون دينار ليبي”، قائلًا: “صريرة دبيبة لعمداء البلديات بدون ورق وحسابات، شراء ذمم عيني عينك، وصفقة مربحة بالنسبة له وحملة انتخابية للفساد”، على حد قوله.

وأضاف “الجدال” في منشور عبر حسابه على ”فيسبوك”: أن “البعض من جماعة الليبو تحركهم نسمة وتجمعهم بسمة ، مع كل وارد عطشان، ومع ريح الهواء مسافر”.

وتابع؛ أن “ميزانية الجيش عند الليبو في غرب الوطن اللي عندهم متلازمة راكبة فيهم اسمها جيش حفتر مع أن هذا الجيش في أصله الأول أسس في مصر وأسموه الجيش السنوس، وتأسس من بقايا المجاهدين في المهجر والأسرى من الجنود الليبيين في الجيش الإيطالي”.

وأردف “الجدال”؛ “ولما استبدل اسمه إلى الجيش الليبي تخاصموا واختلفوا على منصب رئيس الأركان مشوا جابوا واحد «قالوا» عراقي حطوه وأقسم أمام الملك على قسم الولاء” ، مشيرًا إلى أنه “نفس الجيش اللي دار انقلابات ومحاولات في 1962 و 1969 و 1970 و1975 و1993 ولا نسيتو؟”.

وأكد أنه “طبعا العسكري فيه اللي جاباته الحاجة للمرتب وفيه اللي جابه وطن وفيه اللي جاباته حسدية لجاره اللي راكب لبوة وإلا فجعة وإلا ثعلب باش يركب زيه”، لافتًا “توا الليبو متخاصمين على منصب وزير الدفاع، باهي جيبوا واحد أجنبي خليه يدافع عليكم . طبعا الوطن الغربي جاهز يفرحوا فرح «باركداش” .

وختم “الجدال” منشوره، موضحًا أن “أي مسئول ليبي خوه السواق وولده الحرس الشخصي وصهره مدير مكتبه وولد عمه العوال في الحوش”، مردفً “متلازمة عند الليبو ومرض نفسي اسمه الخوف من العار ، ويتحججوا بانعدام الأمن ومرحلة صعبة ولكن في الحقيقة هدفها كل شيء «غمان»” .