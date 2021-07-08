القيادة العامة: ملتزمون بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار ولكن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، بياناً بشأن الهجوم الذي حدث على وحدات اللواء 128 مجحفل فجر اليوم.

القيادة العامة، وفي بيانها الذي نشرته على صفحة الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، قالت: “في ليلة 8 يوليو الجاري تعرضت وحدات من اللواء 128 مجحفل التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة، وانسحبت العصابة الارهابية هاربة بعد ان واجههم رد مناسب من قبل اللواء.

وتابعت: “وهذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار، ومن الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع اليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا، مضيفةً: “لكن في نفس الوقت، فإن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، وسوف تستمر عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الارهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الاراضي الليبية”.

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