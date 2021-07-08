الجيش: وحدات اللواء 128 تعرضت لهجوم مسلح وتم الرد عليه

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن تعرض وحدات من اللواء 128 التابع للجيش، ليلة 8 يوليو الجاري، لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.

وأوضحت القيادة في بيان أصدرته، أن العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء، لافتة إلى أن هذا يعد استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.

وقالت القيادة في بيانها، :”من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع إليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.

كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا، مشيرة إلى أنه وفي نفس الوقت، أنها سترد بقوة وبحزم على أي استفزاز، وستستمر عمليات الجيش في محاربة الارهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية.