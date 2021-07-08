النائب العام يطالب الداخلية ببذل المزيد من الجهد والعمل

قام النائب العام، الصديق الصور، بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية.

بيان مقتصب صادر عن وزارة الداخلية، قال: “كان في استقباله، وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة، عميد محمود سعيد ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، عميد علي النويصري، ومدراء الإدارات ورؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة”.

وأضاف: “أطلع النائب العام على كافة مناشط الإدارة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل أعضاء الإدارة في سبيل تحقيق الأمن من خلال الضبطيات التي أحيلت للنيابة العامة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل”.

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