القيادة العامة تعلن صد هجوم على وحدات اللواء 128 مجحفل وتؤكد تمسكها باتفاقية وقف إطلاق النار

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للجيش بيانًا بشأن تعرض وحدات من اللواء 128 التابع للجيش لهجوم مسلح من قبل 4 سيارات شمال منطقة سوكنة بالجفرة، فجر اليوم الخميس.

القيادة العامة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكدت انسحاب العصابة الإرهابية هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء.

وأضاف البيان: “هذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار”.

وأكد بيان القيادة أن “التكفيريين المتطرفين” سعوا إلى توريط الجيش الوطني في اشتباكات، من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في الـ24 ديسمبر القادم، الذي تتطلع إليه كما يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر.

وأشارت إلى التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا.

القيادة نوهت في ختام بيانها إلى أن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، مؤكدةً أن عمليات الجيش الوطني ستستمر في محاربة الارهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية.

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