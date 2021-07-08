القيادة العامة: الهجوم على اللواء 128 استفزاز متعمد يهدف لعرقلة وقف إطلاق النار  

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا إعلاميًا بشأن الهجوم الذي تعرض له اللواء 128 التابع للجيش الوطني صباح اليوم الخميس 8 يوليو.
وأوضح بيان القيادة العامة، أنه “في ليلة 8 يوليو الجاري تعرضت وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة، وانسحبت العصابة الارهابية هاربة بعد ان واجههم رد مناسب من قبل اللواء”.
واعتبر البيان، أن “هذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار”.
وتابع؛ “من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع اليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.
وشدد البيان؛ على أن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا”.
وختم البيان، “لكن في نفس الوقت، فإن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، وسوف تستمر عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية”.
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