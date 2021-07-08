القيادة العامة: الهجوم على اللواء 128 استفزاز متعمد يهدف لعرقلة وقف إطلاق النار  

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا إعلاميًا بشأن الهجوم الذي تعرض له اللواء 128 التابع للجيش الوطني صباح اليوم الخميس 8 يوليو.

وأوضح بيان القيادة العامة، أنه “في ليلة 8 يوليو الجاري تعرضت وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة، وانسحبت العصابة الارهابية هاربة بعد ان واجههم رد مناسب من قبل اللواء”.

واعتبر البيان، أن “هذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار”.

وتابع؛ “من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع اليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.

وشدد البيان؛ على أن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا”.

وختم البيان، “لكن في نفس الوقت، فإن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، وسوف تستمر عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية”.