أمن بنغازي تكشف ملابسات بلاغ ضد مجهول

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أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الكويفية تمكن من كشف ملابسات بلاغ تقدم به مواطن ضد مجهول.

وأوضحت المديرية أنه استجابةً لبلاغ تقدم به مواطن في نطاق اختصاص مركز شُرطة الكويفية بشأن تعرض زوجته لعملية سرقة من قبل شخص مجهول الهوية وسرقة حقيبتها الخاصة ويوجد بداخلها ذهب يقدر ثمنه 12000دينار.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المُبلغ أفاد بأن عملية السرقة تمت بعد تعرض زوجته لحادث سير وعند نزولها من السيارة سقطت منها حقيبة يد الخاص بها وقام شخص مجهول بأخذ الحقيبة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف وحدة التحريات بمركز شُرطة الكويفية وتشكيل مجموعة تحري وبحث وبتتبع كاميرات المراقبة بمكان وقوع حادث السير وبمعرفة المركبة التي كان على متنها الفاعل وبجمع المعلومات حول المركبة أسفرت جهود تحريات المركز بتحديد هوية ومكان من هو وراء تلك الواقعة.

وأكدت المديرية أنه تم ضبط الشخص المتحرى عنه وبالانتقال به للمركز وأثناء الاستدلال معه اعترف بما نسب إليه واعترف بأنه قام بالسرقة أثناء تواجده قرب الحادث وقد قام بترجيع جزء من المسروقات وقام بيبع الجزء الآخر.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتمت إحالته إلى النيابة العامة للإجراء.