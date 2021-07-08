الغويل يبحث عراقيل عمل شركات النظافة العامة

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، أمس الأربعاء، اجتماعاً بشركات خدمات النظافة العامة بديوان الوزارة ضم كل من رئيس مجلس ادارة شركة خدمات النظافة الجبل الغربي فوزي عبازة، ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة نالوت محمد رمضان، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة مصراته هيثم عمر بعيو، ورئيس مجلس إدارة شركة العامة للخدمات الساحل الغربي مصطفى قريبع، ومدير مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد صالح عريبي، ومقرر الاجتماع احمد خليفة الاحجل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واستعراض المستندات المطلوبة بموجب كتاب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وخلُص الاجتماع إلى التوصيات ضرورة تقديم تقرير بالإمكانيات والكادر الوظيفي والصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات، والعمل على توحيد صيغة النظام الاساسي لشركات خدمات النظافة العامة والاتفاق على سياق تنظيمي لكل الشركات من حيث الهيكل التنظيمي والمرتبات.

كما أقر المجتمعون بضرورة العمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح لتقديم أفضل الخدمات للموظفين، كما أوصى الوزير بضرورة تقديم اخر محضر اجتماع مع وزير الحكم المحلي، إضافة إلى العمل على وضع إطار قانوني للجباية من المواطنين في حال عدم كفاية المخصصات وبناء على طلب الشركات.

كما تم التأكيد على أهمية عرض مقترحات لمعالجة المشاكل التي تواجه شركات النظافة العامة، والتوصية بضرورة نقل العمالة الزائدة الى وزارة العمل للبث فيها، ومراعاة وضع المخصصات وفق المعيار الجغرافي والسكني، والاهتمام بإيجاد بنية تحتية لقطاع النظافة فيما يتعلق بالمكبات طبقا للمعايير القياسية وتوطين مشاريع تدوير القمامة.

كما أوصى المجتمعون بضرورة الغاء الخصم البالغ (10%) من شركات خدمات النظافة والعمل على استرجاع ما تم خصمه خلال المدة الماضية حتى تستفيد الشركات في حل مختنقاتها، والمطالبة بتفعيل قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سابقا فيما يخص التقاعد الاختياري.