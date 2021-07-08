الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن المصرف سيدرس ما ورد في تقرير لجنة المراجعة الدولية لحساباته من ملاحظات وتوصيات، ثم يتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية.
وأضاف، في كلمته بمراسم استلام التقرير اليوم الخميس: «سعادتنا اليوم تكمن في بدء إنهاء مرحلة انقسام المصرف، وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق، في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة».
وأشار إلى أن توحيد المصرف المركزي أصبح مطلبا للجميع، تتويجا لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الموقتة، الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، معقبا: «لم يعد هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي».
وتابع: «اليوم أثمرتْ جهودُ التعاون المشترك مِن قبل كافة الأطراف بتسلم تقرير المراجعة، ونرحب بهذا الإنجاز، ونؤكّد استعدادنا للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية نشترك فيها جميعا».
ولفت إلى أنه سبق ورحَب ببدء عملية المراجعة، كما حرص منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم، وتكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص، وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام؛ تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة، ولضمان سيادة الدولة الليبية.
وأردف أن «لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية».
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