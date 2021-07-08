الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن المصرف سيدرس ما ورد في تقرير لجنة المراجعة الدولية لحساباته من ملاحظات وتوصيات، ثم يتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية.

وأضاف، في كلمته بمراسم استلام التقرير اليوم الخميس: «سعادتنا اليوم تكمن في بدء إنهاء مرحلة انقسام المصرف، وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق، في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة».

وأشار إلى أن توحيد المصرف المركزي أصبح مطلبا للجميع، تتويجا لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الموقتة، الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، معقبا: «لم يعد هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي».

وتابع: «اليوم أثمرتْ جهودُ التعاون المشترك مِن قبل كافة الأطراف بتسلم تقرير المراجعة، ونرحب بهذا الإنجاز، ونؤكّد استعدادنا للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية نشترك فيها جميعا».

ولفت إلى أنه سبق ورحَب ببدء عملية المراجعة، كما حرص منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم، وتكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص، وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام؛ تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة، ولضمان سيادة الدولة الليبية.

وأردف أن «لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية».

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