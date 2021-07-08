الدبيبة: توحيد المصرف المركزي هدف لا بد من تحقيقه بأسرع وقت ممكن

ليبيا – سلم المبعوث الأممي يان كوبيتش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تقرير المراجعة الدولية الخاص بالمصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تسلمه النسخة الأولى من التقرير الذي تم إعداده تحت إشراف البعثة الأممية خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي يان كوبيتش، ناقلًا عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية تأكيده أن توحيد المصرف المركزي هدف لا بد من تحقيقه بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الدبيبة: إن من خلال وحدة المصرف المركزي من الممكن توحيد الجهود للبناء، مع التأكيد على أن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من جانب حكومة الوحدة الوطنية.

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