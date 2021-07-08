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خلال مراسم تسليم التقرير الخاص بمصرف ليبيا المركزي.. الدبيبة: سبل معالجة الدين العام تتمثل في قبوله واعتماده من مجلس النواب

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن سبل معالجة الدين العام تتمثل في قبوله واعتماده من مجلس النواب.
الدبيبة، وفي كلمته خلال مراسم تسليم التقرير الخاص بمصرف ليبيا المركزي، أشار إلى أن سبل معالجة الدين العام تتطلب الإفصاح عن كل القيم التي يمثلها بكل شفافية، بالإضافة إلى توحيد مسار الإنفاق العام للدولة بما يتيح فرصة كبيرة لترشيده وتوجيهه حسب الأولويات القصوى والاحتياجات العاجلة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد المتوفرة ووصول الخدمات الضرورية والعاجلة لكل مواطن في أرجاء الوطن كافة.
وتابع: “التقرير يعد وثيقة غاية في الأهمية باعتباره يتناول موضوعا يشغلنا كوننا مسؤولين، ويشغل الرأي العام الشعبي ويمس حياة الناس اليومية، والذي سنتمكن خلاله من وضع حلول لمعالجة الدين العام الذي كان الانقسام السياسي وعدم وجود إدارة موحدة لمصرف ليبيا المركزي سببا رئيسيا له”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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