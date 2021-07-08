متناسياً أنه تم إقالته من مجلس النواب.. الكبير: حالة انقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية فرضت علينا واقعا مريرا أربك عمل المصرف المركزي

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب الصديق الكبير: “أرحب بتسلّم تقرير المراجعة الدولية الذي سنوليه الاطّلاع الكافي، وسنتواصل بشأن ما ورد فيه”.

الكبير، وفي مراسم تسلّم تقرير المراجعة الخاص بالمصرف المركزي من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أضاف: “لقاؤنا اليوم يأتي تحت مظّلة حكومة وحدة وطنية بعد منحها الثقة باعتبارها بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ما بعث فينا جميعا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية المؤسسات السيادية”، على حد قوله.