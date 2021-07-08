المنفي يحض محافظ ونائب «المركزي» على تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدولية

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي «حدثا تاريخيا»، باعتبارها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محادية حسابات المصرف، مؤكدا تعامل المجلس بـ«مسؤولية» و«جدية تامة» مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات.

وقال المنفي خلال مراسم تسلم التقرير إن التدقيق على حسابات المصرف «سيساعد في تقييم و إعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية»، وأضاف أن «التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا».

واعتبر هذا الأمر «في صميم اهتمام المجلس الرئاسي باعتباره السلطة السياسية العليا التي تمثل وحدة الدولة الليبية بمؤسساتها المختلفة»، وأكد أنه «من غير المبرر» أن يستمر انقسام السلطة النقدية بعد توحد السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.

وأكد المنفي تعامل المجلس الرئاسي بـ«مسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات» وعمله على «توظيف هذه النتائج والتوصيات التوظيف الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا».

وحض محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي على «التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن و العمل المهني الجاد لوضع ما ورد في التقرير من توصيات موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال و الممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي والتي لن تكون مقبولة في المرحلة القادمة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة».

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