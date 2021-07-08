“الهجرة” تتصدر مباحثات “رئيس خارجية النواب” والقنصل الإيطالي

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي كارلو باتوري؛ آليات التعاون بين البلدين في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات إلى كيفية تفعيل التنسيق بين الجانبين في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل التعاون التجاري وسفر رجال الأعمال والحالات العلاجية إلى إيطاليا.

وتبادل الطرفان الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات ومواجهة الأزمات المشتركة، حيث أشار “العقوري” إلى أهمية إيطاليا في حوض البحر المتوسط، ودور القنصلية الإيطالية في بنغازي.

وأوضح، وفق البيان المنشور على موقع مجلس النواب الإلكتروني، أن لجنة الخارجية حريصةٌ على متابعة برامج التعاون التنموي مع روما.

من جهته، أكد “باتوري” حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا، واستئناف العمل في طريق “امساعد – رأس اجدير”، لافتًا إلى افتتاح القنصلية في أقرب وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية