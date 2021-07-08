ارتفاع مقلق بإصابات كورونا في ليبيا.. ومخاوف من تسلل “دلتا”

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض برصد 1,384 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، أمس الأربعاء.

وكشف المركز عن تعافي 234 مريضًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما فارق أربعة من المرضى الحياة متأثرين بتداعيات الإصابة.

وأشار بيان المركز المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الخميس، إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد وصلت إلى 199,526 حالة، بينها 16,095 حالة نشطة، و180,204 متعافين من المرض.

وبلغت حصيلة المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 3,227 حالة حتى الآن، فيما تسود مخاوف من تسلل سلالة “دلتا” الهندية المتحورة، سريعة الانتشار، إلى البلاد، وتسببها في هذا الارتفاع المقلق بالإصابات.

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