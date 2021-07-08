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وزير الداخلية يبحث سير العمل الأمني بمدن الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الداخلية، خالد مازن، مع مدراء أمن مدن الجبل الأخضر، الأوضاع الأمنية وسير العمل الأمني بهذه المدن.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية وسير العمل الأمني بمديريات الأمن بمناطق الجبل الأخضر، والوقوف على العراقيل التي تعترض سير عملها وايجاد الحلول لها بما يضمن انجاح سير العملية الأمنية”.

وأضاف البيان “استمع الوزير لشروح من قبل مدراء الأمن حول سير العمل الأمني والتعاون والتنسيق بين هذه المديريات من أجل حفظ الأمن وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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