المركزي: نرحّب بتكاتف الجهود من جميع الأطراف في اتجاه توحيد المصرف المركزي

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بياناً بشأن صدور تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرف.

المصرف المركزي طرابلس، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “شارك الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس في اللقاء الذي استضافه المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، وإن مصرف ليبيا المركزي إذ يرحب بهذا الإنجاز”.

وتابع: “نؤكد على أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية تلتزم معايير الشفافية والمسؤولية والإفصاح، حافظ على حياديته ومهنيته في ظل ظروف سياسية صعبة، فرضت انقساما مؤسسيا ليس للمصرف المركزي يد فيه، وبادر المصرف منذ إبريل 2016 بالمطالبة بإجراء المراجعة والتدقيق لأعمال المصرف المركزي باعتباره أساسا لتوحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام وما نتج عنها من تشوهات وتداعيات”.

وأضاف: “رحب المصرف بانطلاق عملية المراجعة الدولية وقدم لها الدعم اللازم وكلف فريقا من المختصين بالتعاون مع المراجع الدولي ووفر البيانات والمعلومات المطلوبة بالتنسيق مع مكتب النائب العام ملتزما بمبادئ الشفافية والمسؤولية والإفصاح، ونطمح من خلال إنجاز هذا الاستحقاق لتحفيق الهدف الأسمى بتوحيد المصرف والشروع في الخطوات العملية اللازمة لذلك، والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، ودعم سياسة سعر الصرف التي اعتمدها مجلس إداراته مطلع هذا العام 2021 ، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال السنوات السبع الأخيرة إلا أن المصرف نجح بتوفيق الله في المحافظة على شبكة المراسلين بالخارج، والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي مكنت ليبيا من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ، كما حرص المصرف على ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة، والمحافظة على قوة الدينار الليبي مقارنة بدول مرت بظروف اقل حدة، فضلا عن تفادي الوقوع في مغبات الانهيار الاقتصادي والمالي، ونتطلع إلى أن يكون الاستقرار النسبي الذي تحقق منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية لزمام الأمور فرصة تاريخية لإنجاز اسنحقافات أخرى كثيرة عبر إطلاق عدد من المشروعات الاستراتيجية بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وتطوير خدمات الدفع الالكتروني، وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية، وتوفير السيولة النقدية لكل ربوع ليبيا، وبناء القدرات، وغيرها من المشروعات التي سيكون توحيد المصرف المركزي داعما لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها، ونرحب بتسلم تقرير المراجعة الدولية وسنقوم بدراسته والتواصل بشأن ما ورد فيه، كما نرحب بتكاتف الجهود من جميع الأطراف في اتجاه توحيد المصرف المركزي”.