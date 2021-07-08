مجلس النواب يصدر قرارًا بإيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس عن العمل وإحالته للتحقيق

أصدر ديوان مجلس النواب الليبي، قرارًا بإيقاف سليمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، عن العمل وإحالته إلى التحقيق،

وذكر بيان، أن مجلس النواب، ممثلًا في ابتسام عبد الحفيظ الرباعي، مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، خاطبت سليمان الشطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، موضحة أنه ” بناء على الشكوى المقدمة إلينا بخصوص قيامكم بإصدار عدد (3000) تعيين بهيئة الرقابة الإدارية وهو العدد الذي يفوق قدرة الهيئة”.

وتابع البيان؛ ” بالإضافة إلى عدم توفر شروط التعيين المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2013م وحرمان أصحاب المؤهلات من الخريجين للحصول على فرصة للعمل”، خاتمًا؛ ” عليه تم إيقافكم عن العمل وإحالتكم إلى التحقيق”.

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