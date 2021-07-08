لجنة مكافحة «كورونا» في أجدابيا تشتكي من عدم صرف المكافآت.. وتحذر من طفرة وبائية جديدة

اشتكت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا من عدم صرف مكافآت أعضائها، قائلة إن إدارة مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» والمدير المالي الخاص بها «يماطلون في صرف القيمة المتفق عليها، وتتحجج بنقص الإجراءات المطلوبة، رغم توفيرها أكثر من أربع مرات، أي أن لديهم أكثر من نسخة لهذه الإجراءات».

ولفتت اللجنة إلى أن جهات أخرى صرفت لها المكافآت «دون تدقيق في الإجراءات»، كما هو الحال مع فرق الرصد والتقصي، مشيرة إلى أن الأمر جعلهم يشعرون أن هناك «تعطيلا متعمدا»، حسب البيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وقدمت اللجنة شكاوى للأجهزة الرقابية بالمدينة، وللجهات الرسمية، دون أن تتلقى «ردا أو أي إجراء رادع أو تحقيق فيما جرى، عدا إيقاف الإجراءات الخاصة بالمكافآت»، حسب قولها.

اللجنة تحذر من طفرة وبائية جديدة

وحذرت من أن جميع المؤشرات والمعلومات الوبائية تفيد «ظهور طفرة وبائية جديدة داخل البلاد»، معقبة أنه إذا ما حدث هذا التفشي «سيكون الوضع حرجا جدا»؛ بسبب «عزوف» الأطقم الطبية عن العمل «نتيجة لما لحق بهم من تهميش، ونهب لمكافآتهم، وفقدهم الثقة بمسؤولي المدينة، مع حالة الاستياء وعدم الرغبة في العمل».

وقدمت اللجنة اعتذارا إلى أهالي أجدابيا، قائلة: «نأسف وبشدة لما يحصل لأبنائكم الخيرين، ممن ضحو بأرواحهم في وقت كان الكل يتهرب من المسؤولية، الذين لم نرهم أو نسمع عنهم إلا عندما أتت المكافآت المالية، وقدموا أنفسهم أنهم الأساس في مكافحة كورونا».

واختتمت: «فلا يكون هكذا الصنيع لأمثالهم بتهميشهم واضطهادهم، وظلمهم وأكل حقوقهم بغير وجه حق، وبطريقة مستفزة دون ردع أو محاسبة من الأجهزة الأمنية والرقابية بالمدينة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا