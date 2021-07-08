سفينة تحمل مهاجرين قادمين من ليبيا تبحث عن ميناء لاستقبالهم

أكدت منظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، أن التوتر يتصاعد على متن سفينتها (أوشن فايكينج) التي تحمل مجموعة كبيرة من المهاجرين القادمين من ليبيا، ولا تزال تنتظر ميناء لإنزالهم.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “إن الليلة الماضية، ألقى أحد المهاجرين بنفسه في البحر، ولكن الطاقم انتشله وخرج من نطاق الخطر، وهذا الرجل تم إنقاذه قبل أسبوع من على متن قارب كان في خطر، وقد قال: «لو كنت أعرف أين ومتى سأنزل من على متن السفينة فيمكنني المقاومة، لكنني لا أستطيع الصمود أمام عدم اليقين»”، وفقا لما ذكرته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

بدورها، قالت إحدى عاملات الإنقاذ: “إن لدينا العديد من الأطفال والنساء على متن السفينة. جميع الناجين كابدوا التعذيب والعنف في ليبيا. إنهم يستنفذون طاقاتهم النفسية والجسدية”.

وأضافت “في الأيام الأخيرة كانت الظروف الجوية سيئة للغاية، أما الآن فالحرارة شديدة حقاً، والإمدادات الغذائية تنفد، نطلب من السلطات الأوروبية ملاذاً آمناً”.