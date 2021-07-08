الدبيبة: توحيد “المصرف المركزي” وتحديد الدين العام واعتماده أصبحا “ضرورة”

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في مراسم استلام تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، أن «الدبيبة» شارك صباح اليوم الخميس، في مراسم تسلم تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء، والتي تمت بحضور رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي وعضو المجلس السيد موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير ونائبه السيد علي الحبري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا السيد يان كوبيتش وشركة ديلويت للمراجعة، وعدد من الفنيين ذوي العلاقة في كافة الجهات المشاركة.

وخلال كلمته أكد رئيس الحكومة بأن “التئام المؤسسات العامة بالدولة يعتبر هدفًا أساسيًا لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وبعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام واعتماده”.