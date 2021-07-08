النجار: ارتفاع إصابات كورونا دليل على دخول السلالة الهندية.. وتحاليل المسافرين القادمين من تونس مزورة

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض النجار إن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا مؤشر أولي يؤكد دخول الطفرة الهندية “دلتا” إلى ليبيا.

النجار وفي تصريح لإذاعة “الصحية أف أم” وفقًا لما نقلته شبكة الرائد الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، أوضح أن نسبة الإصابة وصلت إلى 31٪ في فترة وجيزة.

وتوقع أن تكون مراكز العزل عاجزة أمام استقبال أعداد كبيرة من المصابين.

النجار لفت إلى أن غالبية تحاليل المسافرين بين ليبيا و تونس مزورة، ما يجلعنا مصرين على إغلاق معبر راس اجدير، على حد قوله.

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