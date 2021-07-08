سياسي إيطالي: إن كان أردوغان دكتاتوراً فيجب التحلي بالجرأة لقول ذلك

قال سياسي إيطالي ماوريتسيو لوبي: “بصفتنا إيطاليا، نحن من بين أهم سبع دول في العالم، وإذا كان (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ديكتاتوراً فعلينا أن نتحلى بالشجاعة لقول ذلك”.

لوبي، وفي كلمته خلال افتتاحه الجمعية الوطنية لحزبه “نحن مع إيطاليا”، والملتئمة في روما الخميس، ذكّر بكلمات رئيس الوزراء ماريو دراغي، عندما وصف الرئيس التركي بـ”الدكتاتور”.

وأوضح لوبي، أن هذا الموقف “ليس كما قال (رئيس الوزراء السابق جوزيبي) كونتي عن الولايات المتحدة والصين إنهما وجهان لعملة واحدة، أو كيف (مؤسس حركة خمس نجوم بيبّي) غريللو، كان جاهزاً للذهاب إلى السفير الصيني للاستجداء منه”.

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