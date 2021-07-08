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«كاريزما القيادة» في دورة لمنتدى الشباب الليبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقام منتدى الشباب الليبي خلال اليومين الماضيين بقاعة التدريب الخاصة بالمنتدى دورة بعنوان (كريزما القيادة) استهدفت عددا من اعضاء ومنتسبي تنسيقة مدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن المنتدى: “استمرارا لخطط تنمية المهارات الإدارية للشباب واستكمالا لرؤى واهداف منتدى الشباب الليبي”.

وأضاف البيان “الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام كانت تحت إدارة المدرب الدولي نعيمة الاوجلي وتهدف إلى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية وإكسابهم المهارات الإدارية والفنية، فضلا عن تمكينهم من معرفة الطرق والبرامج والأشكال ذات العلاقة بالقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين”.

الوسوم

القيادة دورة تدريبية منتدى الشباب الليبي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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