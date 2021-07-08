انطلاق اجتماع الحكومة بحضور الكبير والحبري

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة انطلاق اجتماع مجلس وزراء الحكومة العادي الرابع.

وأشار حمودة إلى حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري الاجتماع، حسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

يأتي الاجتماع بعدما جرت، صباح اليوم،مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، ومحافظ المصرف الصديق عمر الكبير، ونائبه علي الحبري.

وقال الكبير، في كلمة خلال المراسم، إن المصرف سيدرس ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات، ثم يتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية، مضيفًا أن «لقاء اليوم يبعث روح التفاؤل بتوحيد المصرف المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية».

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