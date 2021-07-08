النواب يوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن العمل ويحيله للتحقيق

أخبار ليبيا 24

أصدر ديوان مجلس النواب، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان محمد الشنطي ، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

ووفقا للبيان الصادر من الديوان، فإن مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، ابتسام عبد الحفيظ الرباعي، قررت وقف الشنطي عن العمل، بسبب المخالفات المنسوبة إليه.

وأرجع البيان سبب القرار إلى الشكوى المقدمة لمجلس النواب بخصوص قيام الشنطي بإصدار عدد (3000) تعيين بهيئة الرقابة الإدارية وهو العدد الذي يفوق قدرة الهيئة.

وتابع البيان “بالإضافة إلى عدم توفر شروط التعيين المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2013م وحرمان أصحاب المؤهلات من الخريجين للحصول على فرصة للعمل”، عليه تم إيقافه على العمل وإحالتكم إلى التحقيق”.