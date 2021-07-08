“سلامة” مسرور.. بعد تسليم تقرير “المراجعة الدولية”

عبر المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، عن ترحيبه بتسلّم السلطات الليبية تقرير المراجعة المالية الدولية عن عمل المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

وكتب “سلامة”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “تلقيت أنا وستيفاني، ببالغ السرور، خبر تسليم شركة التدقيق للتقرير، كان للرئيس فائز السراج الفضل بطلبه لمجلس الأمن الدولي”.

وأشار “سلامة” إلى “محورية” المسار السياسي، معربًا عن أمله في أن يستكمل المصرف المركزي عملية توحيده، التي طال انتظارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية