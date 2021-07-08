لن نقف مكتوفي الأيدي ..حمودة : أزمة الكهرباء وصلت لمستويات خطيرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن أزمة الكهرباء مستمرة منذ سنوات حتى وصلت إلى مستويات خطيرة جدًا، قائلا “إصلاح القطاع والشبكة يتطلب وقتًا، وهذا ما لا تملكه الحكومة، كما لا يستطيع المواطن الصبر وتحمل كل هذه الساعات”.

وأضاف حمودة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أن نالت الثقة تضمنت تفعيل خطة الصيانة العاجلة التي اقترحتها الشركة العامة للكهرباء، مع توريد بعض قطع الغيار، مؤكدًا أن رئيس الحكومة خصص الموارد المالية اللازمة لإجراء الصيانة العاجلة، بجانب التعاقد بشكل مباشر لإسراع عجلة العمل.

وأشار إلى الوقوف خلال الفترة الماضية على احتياجات المحطات المختلفة بعد زيارتها، والضغط على الشركات المنفذة للصيانات من أجل تسريع وتيرة العمل، لكن تظل هذه الجهود غير كافية من أجل إصلاح مرفق الكهرباء، بحسب تعبيره، لافتا أيضا التعاقد لإنشاء محطات جديدة.

وفيما يخص الميزانية وتأخر اعتمادها من قبل مجلس النواب، قال: “نأمل أن يجتمع مجلس النواب في جلسة مقبلة لاعتماد الميزانية، وإذا تأخر الاعتماد لن نجلس مكتوفي الأيدي وسوف نبحث عن حلول مرحلية”.

ورفض حمودة الاعتراف بأنه في حالة عدم إقرار النواب للميزانية، سيتم أخذ مخصصات مالية بترتيبات من المصرف المركزي على غرار حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لكنه لم ينف الإجراء كبديل لدى حكومة الوحدة المؤقتة حال تأخر اعتماد الميزانية.

يشار إلى أن غالبية المدن الليبية، تعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حدوث العديد من وقائع سرقة خطوط الكهرباء، والأسلاك الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار عن العديد من المناطق.