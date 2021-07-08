الدبيبة يدعو الكبير والحبري إلى نبذ الخلافات واللقاء داخل «المركزي» لبدء العمل

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري إلى «نبذ الخلافات مهما كان حجمها ونوعها، والتفكير في مرحلة جديدة يتم فيها التئام كل الأجسام الإدارية في البلاد».

كما طالبهم بعقد لقاء الآن داخل المصرف «والبدء في العمل منذ هذه اللحظة»، حسب بيان المكتب الإعلامي للرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وخصص اللقاء أيضا لمتابعة التقييم المبدئي لتقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات المصرف المركزي.

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