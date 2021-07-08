فرانس برس: ملتقى الحوار السياسي انقسم حاليًا إلى 3 مجموعات

ليبيا – نبه تقرير تحليلي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إلى محاذير ومخاطر فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى قاعدة دستورية انتخابية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الفشل قد يعرض للخطر خارطة الطريق التي أحيت الآمال في إنهاء عقد من الفوضى في ليبيا، ناقلًا عن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس خالد المنتصر قوله: إن الخلافات التي ظهرت في جنيف كانت متوقعة.

وقال المنتصر: “هنالك 3 مجموعات في ملتقى الحوار السياسي، أولى دعت إلى تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، وثانية تريد انتخابات تشريعية فقط، وثالثة ما زالت ملتزمة بخريطة الطريق التي تنص على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل”.

وأفاد أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي طالبًا عدم الكشف عن اسمه لـ”فرانس برس” بالقول: “كان لدينا توافق في الآراء بشأن مسودة النص، لكن منذ بداية اجتماعات جنيف طرحها كموضع تساؤل بعض الأعضاء الذين تقدموا بمقترحات جديدة محاولين التهرب من التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها”.

من جانبه رأى أستاذ القانون جلال الفيتوري أن الانقسامات كانت مدبرة سلفًا؛ إذ لا يخفى على أحد أن الدول الأجنبية التي تحتكر ملف ليبيا تضغط على من يمثلها داخل

ملتقى الحوار السياسي في جنيف وكل دولة تدعم جانبًا معينًا، ولها موقف بشأن كيفية إجراء التصويت وشروط الترشح.

ونبه الفيتوري إلى إهمية إدراك حقيقة ماثلة للعيان، مفادها أن اللاعبين الأجانب يأملون من خلال قيامهم بالتلاعب بالعملية السياسية في البلاد ضمان وصول مفضليهم إلى السلطة وتمثيل مصالحهم في إعادة إعمار ليبيا المربحة بعد الحرب.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية