الدبيبة للكبير والحبري: أدعوكما لبدء العمل معًا منذ هذه اللحظة

عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم في ديوان رئاسة الوزراء لقاءً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ومحافظ مركزي البيضاء علي الحبري.

وخصص هذا اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة لمتابعة التقييم المبدئي لتقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد رئيس الحكومة للكبير والحبري على ضرورة نبذ الخلافات مهما كان حجمها ونوعها، والتفكير في مرحلة جديدة، يتم فيها التئام كل الأجسام الإدارية في البلاد، داعيًا إياهم للقاء الآن داخل مقر مصرف ليبيا المركزي والبدء في العمل منذ هذه اللحظة.

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