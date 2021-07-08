طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 8 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 8 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث أجواء صافية و درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق هذا اليوم.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (36 – 40) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 33) مْ على مناطق الجبل الأخضر ، ومابين (36 – 40 ) مْ على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).

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