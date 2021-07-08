«نصية»: من حق الشعب الليبي الاطلاع على تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي

علق عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، على مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بمشاركة الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال «نصية» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “من حق الشعب الليبي الإطلاع على تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي”.

وأضاف؛ “فالشعب هو من دفع ثمن الانقسام المصرفي بداية من طوابير السيولة إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار”.

وختم قائلًا: إن “إخفاء التقرير عن الشعب مثل ما حدث في الملحق 13 من تقرير الخبراء يعد من أكبر جرائم التظليل في العصر الحديث”.

وكان الصديق الكبير قد تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين في لقاء موسّع بالمجلس الرئاسي، ضم كلاً من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، و رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديل