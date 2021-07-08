المنفي يغادر طبرق متجها لطرابلس

غادر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة وزير الداخلية خالد مازن مدينة طبرق متوجهاً إلى العاصمة طرابلس.

وأقيمت للمنفي أمس الاربعاء مراسم توديع، أشرفت عليها مؤسسة دار السلام لمواهب الأطفال بالتنسيق مع إدارة مطار طبرق الدولي.

وأطلق المنفي رفقة الأطفال عدداً من الحمائم البيض تعبيراً عن السلام من مدينة طبرق، وتغنى الأطفال بكلماتٍ معبرة عن السلام، تحدثوا فيها عن حقوق الأطفال ورعايتهم وتوفير المنُاخ الملائم لهم للعيش الكريم.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل السبت الماضي إلى طبرق قادماً من مصر، وعقد بطبرق سلسلة من الاجتماعات التشاورية.