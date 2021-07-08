المنفي يشيد بعزيمة العاملين في قطاع النفط.. رغم الظروف الصعبة

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير النفط والغاز محمد عون، عددًا من الملفات المهمة، من ضمنها العراقيل التي تُواجه قطاع النفط والغاز في ليبيا.

واطلع الطرفان، خلال اجتماعٍ موسّعٍ، على نشاط وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، والصعوبات والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى الاطلاع على مستويات الإنتاج، وحلحلة كافة الصعوبات التي تعترض عملية زيادة الإنتاج، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحسين القطاع النفطي في ليبيا.

من جهته، أكد “المنفي”، وفقًا للمكتب الاعلامي للوزارة، على دور قطاع النفط والعاملين به، خاصةً خلال السنوات الماضية، وحرصهم على استمرار العمليات النفطية، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد.

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