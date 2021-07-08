الداهش: توحيد المصرف قفزة هائلة لإنهاء الانقسام

أكد الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش أن توحيد مصرف ليبيا قفزة هائلة لإنهاء الانقسام المؤسساتي، وترميم كل الشقوق التي يتسرب منها غبار الانقسامات.

وأضاف الداهش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه “لابد من ليبيا إن طال الكدر”.

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وانطلقت اليوم الخميس، مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير.

ورحب الكبير في مستهل كلمته، بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين في لقاء موسّع ضم كلاً من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت.

وقال الكبير، “إنَّ لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”، وأضاف “حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا، بل هي واقع مرير أملته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة”.