الدبيبة: أصدرنا تعليمات عاجلة للمساهمة في زيادة عدد السكان الذين سيرجعون إلى تاورغاء

ليبيا – اجتمع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الأربعاء بأعيان مدينة تاورغاء والمجلس المحلي بالمدينة، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

الاجتماع تابع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الصعوبات التي تواجه أهالي تاورغاء بعد عودتهم لمدينتهم، وما تم إنجازه من تعليمات الدبيبة خلال زيارته التفقدية للمدينة المدة الماضية.

بدوره، أكد رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك بأن حكومة الوحدة بكافة مكوناتها الإدارية في تعاون مستمر معهم للعمل على معالجة كافة الملفات المتأخرة.

من جهته، أعطى الدبيبة تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والتي ستساهم في زيادة عدد السكان الذين سيرجعون لمدينتهم.

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