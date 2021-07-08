الدبيبة يخصص نصف مليار دينار لدعم البلديات

ليبيا – حضر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الأربعاء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكم المحلي، والمالية، والتخطيط، الاقتصاد والتجارة، والإسكان والتعمير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بمشاركة عمداء البلديات من كافة مناطق ليبيا.

الدبيبة وفي كلمة له خلال الاجتماع حث عمداء البلديات على تقديم الخدمات للمواطنين رغم قلة الإمكانيات المادية والفنية لبلدياتهم.

وأعلن دعم البلديات بمخصصات مالية بالباب الثالث بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دينار، وكذلك إصدار قرار بشأن الإيرادات المحلية ونقل الاختصاصات من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة الحكم المحلي.

وأشاد عدد من عمداء البلديات خلال مداخلاتهم بالدور الإيجابي والفعال لحكومة الوحدة الوطنية، من خلال دعم الإدارة المحلية وتفعيل دور البلديات.

هذا وسيستمر انعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية اليوم الخميس بمدينة طرابلس، بمشاركة كافة عمداء البلديات.

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