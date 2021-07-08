معلقًا على وضع العلم التركي على الأرض.. العرادي: أهانو العلم التركي ونطالب النائب العام بفتح تحقيق

ليبيا – طالب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد الرزاق العرادي النائب العام بفتح تحقيق في الذين قاموا بوضع العلم التركي على الارض لتمر عليه السيارات أمام مقر مجلس النواب بمدينة طبرق في الـ 5 من يوليو الجاري احتجاجًا على التواجد التركي ومرتزقتهم السوريين غير الشرعي في ليبيا.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء، قدم بلاغًا للنائب العام، وذلك عملًا بالمادة” 222″ من قانون العقوبات، يطالب فيه بفتح تحقيق في الذين قاموا بما وصفه بـ” إهانة علم دولة تركيا” بمدينة طبرق.

يشار إلى أنه قد قام عددمن المحتجين الغاضبين من التواجد العسكري التركي ومرتزقته في ليبيا بوضع العلم التركي على الأرض أمام مقر مجلس النواب وقد قامت السيارات التي تمر لدخول مقر البرلمان بالمرور على العلم وسط هتافات ضد التدخل التركي في ليبيا.

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