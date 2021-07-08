القضاء المالطي يُصدر أمرًا بخصوص احتيال يتعلق بشركة ليبية

أصدر قاضٍ مالطي أمرًا بعرض كتيبات تحتوي على إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال فيما يخصّ قضية رفعها متخصص فني دولي بشأن عملية احتيال، تتعلق بشركة ليبية وهمية.

وتضمنت عملية الاحتيال تحويل حوالي 6 ملايين يورو إلى شركة ليبية غير موجودة، أسّسها حزب العمال المالطي السابق، وأمين صندوق الحزب والمرشح جو ساموت.

وخلال المسار القضائي، الذي بدأ عام 2013؛ اتهم الخبير الفني بيير عمروش، بنك فاليتا بالإهمال في العناية الواجبة بعملائه، بعد استخدام مديره هنري باودي 6 ملايين يورو من صندوق مخصص للمعاملات الفنية للاستثمار في مشروع ليبي يديره المواطن البلجيكي ديرك بورغرز، والمواطن التونسي ماهر ملولي.

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