المنفي يلتقي بالدبيبة ومحافظي مصرف ليبيا المركزي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

الاجتماع الذي نوقشت فيه كل القضايا العالقة بوضوح وشفافية، جاء عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الكبير والحبري خلال الاجتماع على استعدادهما لدراسة توصيات التقرير بكل ما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.

ومن جهته أكد رئيس الحكومة على استعداده لدعم جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه عبر وزارة المالية، لوضع المقترحات والتوصيات قيد التنفيذ.

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