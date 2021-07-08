«وكيل الخارجية» يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الأقليمي التعاون في مكافحة المخدرات

التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر كتي، كرستينا البرتيني الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك اليوم الخميس.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين المكتب والدولة الليبية في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما.

وكذلك تم الاتفاق على تدريب الكوادر الوطنية الليبية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع المكتب، وفقا للبيان.

كما أعرب الوكيل، عن أمله في أن يتم تخصيص وظائف للكوادر الليبية للعمل بالمكتب الإقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي الختام، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتعزيز التعاون المشترك بينهما في إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.